Карадениз оценил выступление Кварацхелии на Евро-2024

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказался о выступлении полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы.

«Сборная Грузии играла достаточно неплохо, показывала хороший футбол. Они делали ставку на оборону и быстрые контратаки. Если говорить о Хвиче Кварацхелии, он тоже неплохо себя показал, был хорош», — цитирует Карадениза Sport24.

Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

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Ранее сообщалось, что Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро.