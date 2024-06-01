Арнаутович — о матче с Турцией: Австрия не заслужила вылета с Евро-2024

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович высказался о поражении команды от Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Конечно же, мы гордимся тем, что показали, но вылета мы не заслужили, поэтому нам так и больно. Я не рад тому, что возвращаюсь домой», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА.

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля. Австрия покинула турнир.

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