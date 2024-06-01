© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» 2005–2024.
Все права защищены.

03 июля
09:37

Арнаутович — о матче с Турцией: Австрия не заслужила вылета с Евро-2024

Title
Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович высказался о поражении команды от Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Конечно же, мы гордимся тем, что показали, но вылета мы не заслужили, поэтому нам так и больно. Я не рад тому, что возвращаюсь домой», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА.

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля. Австрия покинула турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее дубль Малена помог Нидерландам разгромить Румынию и выйти в 1/4 финала Евро-2024.

Новости smi2.ru
Страна Страна

Читайте также