Демирал — о победе над Австрией на Евро-2024: голкипер Гюнок провёл фантастический матч

Защитник сборной Турции Мерих Демирал похвалил голкипера Мерта Гюнока после победы над Австрией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Отмечу сумасшедшую поддержку наших фанатов. Я горжусь тем, что играю за сборную Турции. Счастлив переживать ни с чем не сравнимые эмоции. Надеюсь, мы продолжим победную поступь. Что касается нашего вратаря, Мерт провёл фантастический матч, спасал команду в тяжелейших ситуациях», — цитирует Демирала «Матч ТВ».

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.

В составе Турции мячи забил Мерих Демирал (57-я секунда, 59-я минута). У Австрии мяч забил Михаэль Грегорич (66-я минута).

Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля.

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