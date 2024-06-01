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02 июля
16:00

Погребняк не верит в Румынию в игре Евро с Нидерландами

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Themba Hadebe

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча Румыния — Нидерланды в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года.

«Сенсаций не жду, голландцы выйдут в следующую стадию. У них команда сильная с высококвалифицированными футболистами во всех линиях. Жду их в четвертьфинале», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 2 июля в Мюнхене. Начало — в 19:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро-2024. 

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