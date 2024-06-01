В сборной Бельгии не сомневаются в продолжении работы с Тедеско

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал будущее главного тренера национальной команды Доменико Тедеско после вылета с чемпионата Европы — 2024.

«Нужно несколько дней, чтобы всё обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу», — цитирует Веркаутерена «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала сборная Бельгии уступила команде Франции. На 85-й минуте мяч в свои ворота забил защитник бельгийской команды Ян Вертонген.

Таким образом, Франция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Португалией. Матч состоится 5 июля.

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Ранее Тедеско признался, что хочет продолжить работу в сборной Бельгии.