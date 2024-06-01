Варгас забил гол спустя несколько секунд после начала второго тайма в матче с Италией

Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас забил второй гол своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии с Италией.

Футболист отметился забитым мячом на 46-й минуте игры. Ему ассистировал Михел Эбишер. В первом тайме Варгас также сделал результативную передачу.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Счёт к 47-й минуте — 2:0.

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Ранее сообщалось, что Фройлер забил первый гол 1/8 финала Евро-2024.