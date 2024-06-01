Фюллькруг подарил форму с автографом болельщику, которому сломал руку

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг извинился перед болельщиком, которому случайно сломал руку во время тренировки на чемпионате Европы — 2024.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Ещё раз извини», — написал Фюллькруг на форме, которую подарил фанату.

Инцидент произошёл во время тренировки команды перед матчем-открытием с Шотландией (5:1).

Напомним, что в 1/8 финала сборная Германии сыграет с командой Дании. Встреча пройдёт 29 июня, начало в 22:00 мск.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Италию после первого тайма в 1/8 финала Евро.