Бут: Германия пройдёт Данию в серии пенальти, это будет сложный матч для немцев

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказал мнение, что Германия победит Данию в 1/8 финала чемпионата Европы.

«У датчан хороший состав и крепкая оборона, именно из-за неё немцам и будет тяжело. Думаю, что команды сыграют 1:1. Дания сможет затащить Германию в серию пенальти, но там хозяева и выиграют», — цитирует Бута Metaratings.ru.

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро с первого места в группе А. В 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют с командой Дании.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что в Берлине запретят проносить ножи в фан-зоны на чемпионате Европы.