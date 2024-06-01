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29 июня
15:06

Талалаев: сборная Италии хорошо провела на Евро-2024 только полтайма

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Petr David Josek

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказал мнение, что Италия на чемпионате Европы хорошо провела только полтайма.

«Италия должна показать свой уровень игры, он должен стабилизироваться. У итальянцев должны появиться качество и результат. Сколько хороших таймов провела Италия на Евро? Полтайма с Албанией», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Швейцария и Италия сыграют 29 июня в 19:00 мск на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии просила закрыть доступ на телебашню Штутгарта из-за вида на тренировочную базу.

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