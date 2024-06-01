Нагельсман — о групповом этапе на Евро: мы справлялись во всех ситуациях

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Групповой этап был для нас очень интересным, потому что первая игра прошла лучше, чем мы ожидали, затем у нас была сложная игра с Венгрией, а в матче со Швейцарией мы изо всех сил старались сравнять счёт. Так что мы справлялись во всех ситуациях», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро с первого места в группе А. В 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют с командой Дании.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее сообщалось, что в Берлине запретят проносить ножи в фан-зоны на чемпионате Европы.