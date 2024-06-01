Шести английским фанатам запретили посещать футбольные матчи из-за беспорядков на Евро
Шести английским болельщикам запретили посещение футбольных матчей за участие в беспорядках перед матчем Евро-2024 с Сербией.
Об этом сообщает BBC.
Запрет наложен подразделением футбольной полиции Великобритании, которое сотрудничает с немецкими властями. На время запрета фанаты не смогут посещать матчи внутренних английских турниров.
Перед матчем с Сербией фанаты сборной Англии устроили нападение на бар, где отдыхали болельщики их соперников.
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Ранее трое фанатов Англии были арестованы во Франкфурте перед матчем Евро с Данией.