Шести английским фанатам запретили посещать футбольные матчи из-за беспорядков на Евро

Шести английским болельщикам запретили посещение футбольных матчей за участие в беспорядках перед матчем Евро-2024 с Сербией.

Об этом сообщает BBC.

Запрет наложен подразделением футбольной полиции Великобритании, которое сотрудничает с немецкими властями. На время запрета фанаты не смогут посещать матчи внутренних английских турниров.

Перед матчем с Сербией фанаты сборной Англии устроили нападение на бар, где отдыхали болельщики их соперников.

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Ранее трое фанатов Англии были арестованы во Франкфурте перед матчем Евро с Данией.