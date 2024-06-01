Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Суперкомпьютер назвал сборную Англии фаворитом чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Об этом сообщает Opta.
У англичан в рейтинге 20%. На втором месте Испания (17,2%). Третья строчка рейтинга у Германии (15,8%).
Франция находится только на четвёртой позиции, имея в активе 13,4%.
На последнем месте Грузия (0,3%).
Плей-офф Евро-2024 стартует 29 июня.
В 1/8 сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Орлов считает Испанию, Португалию и Францию фаворитами Евро.