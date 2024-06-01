Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024

Суперкомпьютер назвал сборную Англии фаворитом чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Об этом сообщает Opta.

У англичан в рейтинге 20%. На втором месте Испания (17,2%). Третья строчка рейтинга у Германии (15,8%).

Франция находится только на четвёртой позиции, имея в активе 13,4%.

На последнем месте Грузия (0,3%).

Плей-офф Евро-2024 стартует 29 июня.

В 1/8 сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Орлов считает Испанию, Португалию и Францию фаворитами Евро.