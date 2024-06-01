Корнеев не верит, что матч между Словакией и Румынией был договорным

Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на информацию о том, что матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между Словакией и Румынией мог носить договорной характер.

«Никакого «договорняка» не было. Тому, кто смотрел игру становится понятно, что на протяжении всего матча была обоюдоострая борьба, обе команды хотели забить. Соперники не думали о ничьей», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Встреча группы E завершилась со счётом 1:1. Обе команды набрали по четыре очка и вышли в плей-офф турнира. Столько же баллов заработали Бельгия и Украина, но украинская команда не смогла пробиться в 1/8 финала, заняв четвёртое место в квартете.

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Ранее Кирьяков заявил, что существуют предположения, что матч Словакия — Румыния был договорным.