COPE: Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль получил обязательное среднее образование (ESO) во время Евро-2024.

Как сообщает COPE, 16-летний испанец получил удовлетворительные оценки за свою работу.

До этого сообщалось, что Ямаль брал на турнир домашнее задание, чтобы не отставать по учёбе.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.