Bild: игроки сборной Германии отдадут часть призовых за Евро на помощь бездомным

Футболисты сборной Германии отдадут часть призовых за чемпионат Европы на благотворительность.

По информации Bild, значительная часть денег пойдёт на помощь бездомным. Сообщается, что за выход в 1/8 финала турнира игроки получат по €50 тыс.

За выход в четвертьфинал футболист может получить €100 тыс., за участие в полуфинале — €150 тыс., за выход в финал — €250 тыс., за победу на турнире — €400 тыс.

В 1/8 финала немцы сыграют с Данией. Игра состоится 29 июня в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Фюллькруг подарил футболку с автографом фанату, которому сломал руку на Евро.