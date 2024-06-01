Фюллькруг подарил футболку с автографом фанату, которому сломал руку на Евро

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг принёс извинения болельщику, которому случайно сломал руку.

Инцидент произошёл во время разминки перед стартовой встречей сборной Германии на групповом этапе Евро-2024 против Шотландии. В фаната случайно прилетел мяч.

Футболист прислал пострадавшему футболку с автографом.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Ещё раз извини», — написано на форме.

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Ранее сообщалось, что сборная Германии столкнулась с нашествием комаров на Евро-2024.