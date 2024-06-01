WhoScored назвал Шотландию худшей командой Евро-2024

Статистический сайт WhoScored составил рейтинг сборных по итогам группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Худшей стала команда Шотландии с общим рейтингом 6.24 балла.

Лучшей стала сборная Испании (6,97). На втором месте Германия (6,89), на третьем — Франция (6,73).

Также в топ-4 попала Грузия (6,66).

В 1/8 сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро четыре сборные набрали одинаковое количество очков в группе.