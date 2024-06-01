Беллингем выругался на Кейна в матче со Словенией на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не смог сдержать эмоций во время матча чемпионата Европы с командой Словении.

Игрок в нецензурной форме обратился к нападающему Гарри Кейну, обвинив его в удерживании мяча. Беллингем хотел, чтобы его соотечественник быстрее отдавал ему пас.

В третьем туре сборная Англии сыграла вничью с командой Словении — 0:0.

В итоге Англия заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира. При этом болельщики критикуют игру команды и тактику главного тренера Гарета Саутгейта.

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