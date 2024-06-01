Бурбас: в сборной Украины был конфликт между Ребровым и Зинченко

Спортивный журналист Игорь Бурбас раскрыл конфликт между главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и игроком Александром Зинченко.

Журналист заявил, что конфликт разгорелся несколько месяцев назад. Он не раскрывал эту информацию, чтобы не навредить команде на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил: «Блин, ну у Реброва что-то всё непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше всё было просто», — рассказал Бурбас.

При этом он добавил, что наставник и игрок поговорили и пожали друг другу руки.

В третьем туре Украина вничью сыграла с Бельгией — 0:0.

Подопечные Реброва заработали четыре очка, но заняли четвёртое место в группе E. Таким образом, Украина в третий раз из четырёх не смогла выйти из группы на Евро.

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Ранее Ребров заявил, что у него нет вопросов к футболистам сборной Украины после вылета с Евро-2024.