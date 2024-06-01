Главный тренер сборной Украины заявил, что у него нет вопросов к футболистам команды

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вылете с чемпионата Европы.

«Выступить на турнире было очень важно для нашей страны. В последних двух матчах мы показали характер, но это жизнь, мы совершали ошибки, важно правильно на них отреагировать. Я горжусь игроками. Конечно, все недовольны результатом, но у меня нет вопросов к игрокам», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Встреча группы E в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, Бельгия, набрав четыре очка, со второго места вышла в плей-офф турнира. Украина вылетает с Евро, заняв четвёртое место в группе (четыре балла).

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Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия объявили стартовые составы на матч Евро-2024.