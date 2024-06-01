Ширер: на Евро-2024 я увидел только одну выдающуюся команду

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер назвал лучшую команду по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Легенда футбола заявил, что после увиденного на групповой стадии команды не будут больше опасаться сборных Франции и Англии.

«Я видел только одну выдающуюся команду на турнире — это сборная Испании. Остальным есть куда расти», — написал он в своей колонке на BBC.

В 1/8 финала турнира сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

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Ранее сообщалось, что Португалия впервые проиграла официальный матч при Мартинесе.