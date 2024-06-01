Павлиашвили: Мамардашвили — один из лучших вратарей мира, Хвича — орёл и волк

Певец Сосо Павлиашвили оценил игру сборной Грузии на групповой стадии чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Мамардашвили — один из лучших вратарей в мире прямо сейчас. Хвича — душа и лидер команды. Он настоящий орёл! Он нападал, как орёл, и защищался, как волк!» — цитирует Павлиашвили «Спорт-Экспресс».

Накануне Грузия одержала победу над Португалией — 2:0. Команда с третьего места вышла в плей-офф турнира. Хвича Кварацхелия забил один гол, Георгий Мамардашвили совершил 21 сейв в трёх матчах.

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Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия был предпочтительнее Криштиану Роналду.