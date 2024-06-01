Эриксен — лидер Евро-2024 по созданным моментам

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лидером чемпионата Европы — 2024 в Германии по созданным моментам по итогам группового этапа.

В трёх матчах команды датчанин соорудил для партнёров по команде 13 голевых возможностей.

В топ-3 также входят полузащитник бельгийцев Кевин де Брёйне (11) и защитник сборной Турции Ферди Кадыоглу (10).

В 1/8 финала турнира сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

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Ранее сообщалось, что Португалия впервые проиграла официальный матч при Мартинесе.