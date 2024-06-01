В Италии заявили, что конкуренция с Сафоновым подстегнула Доннарумму

Итальянский журналист Дарио Риччи оценил форму голкипера сборной Италии и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Он доказал свой класс в сборной. Он является козырем Италии. На данный момент Джанлуиджи провёл три очень хороших матча в группе. Безусловно, переход Сафонова в ПСЖ подстегнул Доннарумму», — цитирует Риччи «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что для вратаря соперничество всегда является стимулом.

Сборная Италии со второго места из группы В вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Напомним, что российский голкипер Матвей Сафонов в летнее трансферное окно из «Краснодара» перешёл в ПСЖ.

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