Кварацхелия — о полученной футболке Роналду с Евро-2024: мечта

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал получение футболки от нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Мечта», — написал Кварацхелия в своей социальной сети.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

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Ранее сообщалось, что Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на ЧЕ и ЧМ.