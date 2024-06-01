Каладзе: сборная Грузии пишет новую страницу в истории футбола

Бывший футболист «Милана» и мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы.

«Грузия побеждает и пишет новую страницу в истории грузинского футбола. Спасибо нашим парням за эти счастливые минуты! Спасибо грузинским болельщикам за выдающуюся поддержку», — написал Каладзе в социальных сетях.

Встреча группы F между Грузией и Португалией на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0.

Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

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Ранее определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.