Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили совершил 21 спасение на чемпионате Европы.

Мамардашвили совершил 21 сейв на Евро-2024 — это повторение рекорда на групповом этапе Евро.

Столько же сделал латвиец Александр Колинько в группе на Евро-2004.

Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024. Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

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Ранее Украина и Бельгия сыграли вничью в матче третьего тура Евро-2024.