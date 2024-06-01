Турция обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Турции победила команду Чехии в матче третьего тура на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Встреча группы F в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Чехии мяч забил Томаш Соучек. У Турции отличился Хакан Чалханоглу и и Дженк Тосун.

Таким образом, Турция, набрав шесть очков, со второго места вышла в плей-офф турнира. Чехия с одним очком расположилась на четвёртом месте.

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