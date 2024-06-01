Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии нанесла поражение команде Португалии в матче третьего тура на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Грузии мячи забили Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе.

Таким образом, Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

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Ранее Украина и Бельгия сыграли вничью в матче третьего тура Евро-2024.