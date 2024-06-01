Кварацхелия забил гол сборной Португалии на второй минуте

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметился голом в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Португалии.

Футболист забил гол на второй минуте игры. Для грузина этот мяч стал дебютным на турнире.

Встреча группы F проходит в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия может забить гол Португалии в матче Евро.