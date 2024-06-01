Тедеско: группа E оказалась сложнее, чем многие могли подумать

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о выходе в плей-офф чемпионата Европы.

«Эта группа оказалась сложнее, чем многие могли подумать. Можно быть фаворитами на бумаге, но все эти игры надо проводить по-настоящему. И таким соперникам абсолютно нечего терять. У них хватает и классных футболистов тоже. На таком турнире нет маленьких соперников», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Встреча группы E в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, Бельгия, набрав четыре очка, со второго места вышла в плей-офф турнира. Украина вылетает с Евро, заняв четвёртое место в группе (четыре балла).

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия объявили стартовые составы на матч Евро-2024.