Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024: мы не боимся

Полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Ремо Фройлер высказался о матче 1/8 финала турнира чемпионата Европы с Италией.

«Мы ожидаем, что итальянцы почувствуют себя фаворитами в этом матче. Но мы не боимся», — приводит слова Фройлера Corriere dello Sport.

Швейцария и Италия сыграют 29 июня в 19:00 мск на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф турнира с первого места.