Рахимов: надеюсь, что поступок Даку на Евро будет ему хорошим уроком

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ситуации вокруг нападающего Мирлинда Даку.

«Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком», — приводит слова Рахимова ТАСС.

После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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Ранее сообщалось, что Даку дисквалифицировали на два матча Евро за оскорбительные кричалки.