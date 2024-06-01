Сербские болельщики подрались с полицией перед матчем с Данией

Болельщики сборной Сербии устроили стычку с полицией перед матчем третьего тура группового этапа с Данией.

Как сообщает telegraf.rs, массовая стычка произошла на улицах Мюнхена. Сербские фанаты столкнулись с сотрудниками полиции. Они бросали бутылки в полицейских, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили перцовые баллончики.

Сборная Сербии сыграет с командой Дании 25 июня на стадионе «Альянц Арена».

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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