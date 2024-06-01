Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы.

Полузащитник отличился на 55-й минуте матча с Италией. Счёт в матче — 1:0.

Таким образом, хорват стал самым возрастным футболистом, отличившимся в чемпионате Европы. Модричу 38 лет и 289 дней. Лука превзошёл достижение экс-игрока сборной Австрии Ивицы Вастича, который забивал в матче Евро в 2008 году в возрасте 38 лет и 257 дней.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал проблему команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.