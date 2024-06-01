Ловчев заявил о готовности расцеловать ноги Роналду

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал своё мнение о нападающем Португалии Криштиану Роналду.

«Он — командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал! Да и ноги тоже», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

На старте чемпионата Европы — 2024 Португалия обыграла Австрию (2:1) и Турцию (3:0). Форвард в этих матчах отметился результативной передачей. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

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Ранее Мирослав Ромащенко заявил, что Роналду — не якорь Португалии, он находится в прекрасной форме.