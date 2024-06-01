Сёмин: на этом Евро в футбол лучше всего играет сборная Испании

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команду, которая лучше всего играет на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Её матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано. В плей-офф всё может измениться», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Сборная Испании одержала две победы на старте турнира и досрочно вышла в плей-офф Евро.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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Ранее сообщалось, что Андрей Лунин считает Испанию фаворитом Евро-2024.