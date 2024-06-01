Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на Евро среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отметился новым достижением на домашнем чемпионате Европы — 2024.

Вратарь немецкой команды вышел в старте на матч третьего тура со Швейцарией. Для него это 18-я игра на чемпионатах Европы.

Таким образом, Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на Евро, побив достижение итальянца Джанлуиджи Буффона.

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Ранее сообщалось, что Швейцария и Германия назвали стартовые составы на матч Евро-2024.