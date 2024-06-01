Гол Консейсау на последних минутах принёс Португалии победу над Чехией в матче Евро-2024

Сборная Португалии победила команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча группы F завершилась со счётом 2:1.

На 62-й минуте счёт открыл полузащитник Чехии Лукаш Провод. На 69-й минуте чешский защитник Роберт Гранач забил гол в собственные ворота.

На 87-й минуте Диогу Жота забил второй гол Португалии, но он был отменён из-за офсайда.

Победный мяч на счету Фрасишку Консейсау (90 + 2).

Португалия и Турция возглавляют свои группы.

В следующем туре португальцы 22 июня сыграют с турками. Чехам в тот же день предстоит игра с Грузией.

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