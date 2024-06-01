Сборная Грузии забила свой первый гол в истории на Евро

Сборная Грузии забила первый гол в своей истории на чемпионате Европы по футболу.

На 32-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе открыл счёт в игре. Напомним, что Грузия впервые играет на Евро.

На данный момент счёт 1:1.

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17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее фанаты Турции и Грузии подрались на стадионе перед матчем Евро-2024.