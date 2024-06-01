Голкипер сборной Словакии Дубравка: мы великолепно подошли к Евро-2024

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка высказался о победе над Бельгией в матче первого тура чемпионата Европы.

«Это огромная победа. Мы много работали, чтобы добиться этого, и боролись до конца. В таких играх нужно быть немного удачливым и нам повезло. Мы подошли к турниру великолепно, и это придаст нам много сил. Теперь нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Дубравки пресс-служба УЕФА.

Встреча группы Е завершилась со счётом 1:0.

Гол на седьмой минуте забил Иван Шранц.

Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку дважды сравнивал счёт — на 56-й и 86-й минутах, — но голы были отменены из-за офсайда и игры рукой.

Словакия и Румыния лидируют в группе. В следующем матче словаки 21 июня сыграют с Украиной. А Бельгии 22 июня предстоит игра с Румынией.

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