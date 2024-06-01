Дешам — о повреждении Мбаппе: возможно, он сломал нос

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе получил травму носа в матче чемпионата Европы с Австрией.

«Да, Мбаппе, возможно, сломал нос», — сказал Дешам, слова которого в соцсети разместил Романо.

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. Автогол на 38-й минуте забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Бельгия проиграла Словакии в матче группового этапа Евро-2024.