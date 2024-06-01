Тадич: я лидер сборной Сербии и должен был играть все 90 минут с Англией

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал своё игровое время в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы с Англией.

«Я лидер и капитан этой команды. Я говорил с тренером. Я лучший игрок в этой команде. Он должен был дать мне сыграть все 90 минут. Было бы иначе, будь я на поле с самого начала, но хорошо. Если вы хотите, чтобы Тадич сыграл 30 минут, — так и будет», — приводит слова Тадича Mundo Deportivo.

Встреча группы С с участием сборных Сербии и Англии завершилась со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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