На Евро-2024 установлен исторический рекорд по голам с дальней дистанции

На чемпионате Европы по футболу установили рекорд по забитым голам с дальней дистанции.

Как сообщает Opta, 8 из 25 мячей, что составляет 32 %, попали в сетку ворот после ударов из-за пределов штрафной.

Также отмечается, что на Евро-2024 на данный момент 40% ударов наносятся издали.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Англия и Сербия установили антирекорд Евро по ударам за матч.