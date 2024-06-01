Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024

Сборная Румынии победила команду Украины в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра группы Е завершилась со счётом 3:0.

Счёт на 29-й минуте открыл Николае Станчу. Этому предшествовала ошибка вратаря украинской команды Андрея Лунина.

Второй гол команды на 53-й минуте забил Рэзван Марин. На 57-й минуте Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного.

Румыния возглавила группу Е. В следующем матче 22 июня они сыграют с Бельгией. А Украине предстоит 21 июня сыграть со Словакией.

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Ранее сообщалось, что УАФ напечатала флаг Бельгии на форме Украины перед игрой с Румынией на Евро.