Журова — о запрете флага России на матчах Украины: нарушение прав человека

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об информации о запрете болельщикам проносить российские флаги на матчи сборной Украины на Евро-2024.

«Если россиянам действительно запретят доставать флаги, то это будет нарушением прав человека», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, службы безопасности будут забирать флаги перед игрой и в случае демонстрации на стадионе.

Сегодня сборная Украины проведёт матч с командой Румынии в рамках первого тура Евро-2024. Начало — в 16:00 мск.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Журова назвала слабой работу по обеспечению безопасности на Евро-2024.