Капелло: Спаллетти всё сделал правильно с Албанией, я бы мог дать такие же инструкции

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о победе Италии над Албанией в матче первого тура чемпионата Европы.

«Быстрый гол аутсайдера всегда переворачивает игру. Италия грамотно сыграла, получили преимущество, а дальше играли во владение. Спаллетти всё сделал правильно, я бы мог дать такие же инструкции. Первая победа есть, ждём следующих матчей», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Встреча в группе В завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

На 23-й секунде игры голом отметился албанец Недим Байрами. Это самый быстрый забитый мяч в истории турнира.

На 11-й минуте Алессандро Бастони сравнял счёт, а уже на 16-й Николо Барелла забил второй мяч итальянцев.

Италия набрала три очка и находится в лидерах группы вместе с Испанией.

В следующем матче итальянцы 20 июня сыграют с испанцами. Албании 19 июня предстоит игра с Хорватией.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

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