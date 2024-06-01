Переживший остановку сердца Эриксен забил первый гол Дании на Евро-2024

Сборная Дании вышла вперёд в матче группового этапа Евро-2024 со Словенией.

На 17-й минуте с передачи Йонаса Винда счёт открыл Кристиан Эриксен.

Напомним, что Эриксен вышел на поле в рамках чемпионата Европы впервые с матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Во время матча игрок перенёс остановку сердца. Врачи десять минут реанимировали футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца.

Счёт в матче 1:0 в пользу датчан.

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Ранее Эриксен рассказал о своём состоянии перед матчем первого тура чемпионата Европы — 2024 с командой Словении.