Шмейхель превзошёл достижение отца и стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на Евро
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал самым возрастным голкипером в истории национальной команды.
Как сообщает Opta Sports, 37-летний игрок стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на чемпионатах Европы.
Каспер превзошёл своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.
Встреча группы C пройдёт в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Начало — в 19:00 мск.
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