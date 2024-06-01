Шмейхель превзошёл достижение отца и стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на Евро

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал самым возрастным голкипером в истории национальной команды.

Как сообщает Opta Sports, 37-летний игрок стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на чемпионатах Европы.

Каспер превзошёл своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.

Встреча группы C пройдёт в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Начало — в 19:00 мск.

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