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Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС

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Пакистанский легкоатлет Муид Абдул потерял сознание после забега на 400 метров на Играх БРИКС.
Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен занял девятое место, показав результат 48,19 секунды. Отмечается, что пакистанцу своевременно оказали медицинскую помощь.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что Тен победил в беге на 100 метров на Играх БРИКС.

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