Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
Спортсмен занял девятое место, показав результат 48,19 секунды. Отмечается, что пакистанцу своевременно оказали медицинскую помощь.
Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.
Ранее сообщалось, что Тен победил в беге на 100 метров на Играх БРИКС.