Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС

Пакистанский легкоатлет Муид Абдул потерял сознание после забега на 400 метров на Играх БРИКС.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен занял девятое место, показав результат 48,19 секунды. Отмечается, что пакистанцу своевременно оказали медицинскую помощь.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что Тен победил в беге на 100 метров на Играх БРИКС.